Viola su Comotto, che intanto rinnova col Milan. L'agente: "Il futuro è rossonero"

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Da stamattina si parla di un interesse della Fiorentina per Christian Comotto, figlio d'arte dell'ex difensore viola Gianluca, reduce dall'esperienza in Serie B con lo Spezia ma di proprità del Milan. Prima dei corteggiamenti che gli stanno facendo varie squadre, però, il classe 2008 ha voluto approfondire il proprio futuro coi rossoneri e proprio in questi giorni dovrebbe arrivare intanto il rinnovo di contratto.

A confermarlo è stato proprio il suo agente, Beppe Riso, fermatosi a parlare brevemente con la stampa presente sotto la sede del Milan a seguito del suo incontro con la dirigenza del Diavolo: "Il loro futuro sarà rossonero", le parole del procuratore riportate da TMW, sul futuro di Comotto e di Camarda, altro suo assistito. Secondo quanto riferito dalla stessa TMW, manca ancora qualche dettaglio per la definitiva fumata bianca, ma di fatto non vi sono particolari dubbi sulle firme.