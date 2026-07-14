Nessuno spavento per Kean: torello e cambi di direzione per l'attaccante
Niente preoccupazione per Moise Kean, regolarmente a disposizione di Fabio Grosso nell'allenamento a porte aperte che si sta svolgendo in questi minuti al Viola Park. Il centravanti è con i compagni di squadra a svolgere il lavoro di possesso palla a gruppi che si sta tenendo sul prato dello stadio Curva Fiesole, con tanto di numerosi cambi di direzione che confermano il suo buono stato fisico. Un bel segnale dopo la seduta a parte tenuta ieri, quando non si era allenato con la squadra per portare avanti un percorso individuale coi preparatori atletici.
La stessa prima punta ha preso poi parte a una serie di esercizi individuali, con ampi cambi di direzione uniti al lavoro con la palla. Stop e controllo orientato per l'attaccante, seguito passo dopo passo da uno dei preparatori della squadra di Grosso.
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