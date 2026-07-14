Christensen a fine allenamento: "Pronti per lavorare. Tanta energia dai tifosi"

Christensen a fine allenamento: "Pronti per lavorare. Tanta energia dai tifosi"FirenzeViola.it
© foto di IPP/Giacomo Morini
Oggi alle 19:19News
di Redazione FV

Al termine dell'allenamento di questo pomeriggio, dai campi del Viola Park ha parlato brevemente ai canali ufficiali della Fiorentina Oliver Christensen. Il portiere danese si è espresso così a fine seduta: "Siamo contenti di essere qua ad allenarci, è sempre bello rivedersi e incontrare i volti nuovi, compreso lo staff tecnico. Siamo pronti per lavorare".

Cosa vi chiede Grosso?
"Dobbiamo cercare soluzioni che lui vuole, ma la cosa più importante per un portiere è sempre fermare l'avversario per non farlo segnare. Il nostro primo obiettivo resta questo".

Sente il calore della gente?
"Certo, sono contento di questo supporto. I tifosi mi danno tanta energia".