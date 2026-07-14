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Harder al Basilea, c'è l'annuncio: il centrocampista passa a titolo definitivo

Harder al Basilea, c'è l'annuncio: il centrocampista passa a titolo definitivoFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 18:37News
di Redazione FV

Con una nota sul proprio sito ufficiale, la Fiorentina ha ufficializzato l'addio di Jonas Harder. Il centrocampista passa in modo definitivo al Basilea, come conferma la nota viola:

"ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jonas Harder all' F.C. Basel 1893"