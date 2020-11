SASSUOLO, In testa per la prima volta nella storia

Per una Fiorentina che piange, ci sono altre realtà meno storiche come il Sassuolo che ridono. Momento altissimo quello raggiunto dai neroverdi, che con la vittoria in casa dell'Hellas Verona, lo 0-2 firmato Boga e Berardi, riescono a raggiungere per la prima volta nella loro storia la vetta nella classifica della Serie A. Certo, se il Milan vincesse contro il Napoli sarebbe di nuovo davanti, ma poco importa, visto lo straordinario momento vissuto dalla società emiliana, portata sul grande palcoscenico dal compianto patron Squinzi, al quale potrebbe essere dedicato un eventuale grande risultato in questa stagione.