Sarri nella lista del Napoli. Sportitalia: "Con l'addio di Conte è uno dei primi nomi"

Sarri nella lista del Napoli. Sportitalia: "Con l'addio di Conte è uno dei primi nomi"FirenzeViola.it
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Oggi alle 12:48News
di Redazione FV

Maurizio Sarri è tra i pochi nomi sul taccuino del Napoli per la prossima stagione. A riportarlo è Sportitalia, scrivendo che l'attuale tecnico della Lazio, accostato a più squadre per il futuro tra cui la Fiorentina, risulta in una strettissima cerchia di profili sondati in queste ore dai partenopei, qualora arrivasse la separazione con Antonio Conte.

Non è, invece, in ottica azzurra, un'opzione Enzo Maresca, tra i possibili eredi Pep Guardiola sulla panchina del Manchester City.