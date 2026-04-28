Sarri nella lista del Napoli. Sportitalia: "Con l'addio di Conte è uno dei primi nomi"
Maurizio Sarri è tra i pochi nomi sul taccuino del Napoli per la prossima stagione. A riportarlo è Sportitalia, scrivendo che l'attuale tecnico della Lazio, accostato a più squadre per il futuro tra cui la Fiorentina, risulta in una strettissima cerchia di profili sondati in queste ore dai partenopei, qualora arrivasse la separazione con Antonio Conte.
Non è, invece, in ottica azzurra, un'opzione Enzo Maresca, tra i possibili eredi Pep Guardiola sulla panchina del Manchester City.
Maurizio #Sarri è un nome in evidenza in una ristrettissima lista del #Napoli se dovesse finire il rapporto con #Conte (il “se” va tenuto). #Maresca non è obiettivo fin qui concreto, mentre il #ManchesterCity lo considera e sarebbe un possibile erede di Guardiola in caso di…— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) April 28, 2026
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