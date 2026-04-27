Ufficiale

Il Fenerbahce esonera Tedesco, decisivo il ko con il Galatasaray

Il Fenerbahce esonera Tedesco, decisivo il ko con il Galatasaray
Oggi alle 22:00News
di Redazione FV

Il Fenerbahce ha esonerato Domenico Tedesco, allenatore italiano accostato anche alla Fiorentina in vista della prossima stagione. Decisiva la sconfitta contro il Galatasaray per 3-0 (con gol dell'ex viola Torreira) che è costata di fatto il titolo in Turchia visto che ora i rivali sono a +7. Questo il comunicato del Fenerbahce, che oltre a Tedesco ha cacciato anche il direttore sportivo: "In linea con le decisioni prese nel corso della riunione del nostro consiglio di amministrazione, le nostre strade si sono separate dal nostro Allenatore Tecnico Domenico Tedesco e dal suo staff tecnico.

È stato altresì deciso di separare le nostre strade dal nostro Direttore Sportivo Devin Özek e dal nostro Coordinatore Calcistico Berke Çelebi. Li ringraziamo per i contributi offerti al nostro club e auguriamo loro successo nelle future carriere. Il nostro Allenatore Assistente Zeki Murat Göle guiderà la squadra sul campo nelle partite rimanenti della stagione".