Ufficiale Il Fenerbahce esonera Tedesco, decisivo il ko con il Galatasaray

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Il Fenerbahce ha esonerato Domenico Tedesco, allenatore italiano accostato anche alla Fiorentina in vista della prossima stagione. Decisiva la sconfitta contro il Galatasaray per 3-0 (con gol dell'ex viola Torreira) che è costata di fatto il titolo in Turchia visto che ora i rivali sono a +7. Questo il comunicato del Fenerbahce, che oltre a Tedesco ha cacciato anche il direttore sportivo: "In linea con le decisioni prese nel corso della riunione del nostro consiglio di amministrazione, le nostre strade si sono separate dal nostro Allenatore Tecnico Domenico Tedesco e dal suo staff tecnico.

È stato altresì deciso di separare le nostre strade dal nostro Direttore Sportivo Devin Özek e dal nostro Coordinatore Calcistico Berke Çelebi. Li ringraziamo per i contributi offerti al nostro club e auguriamo loro successo nelle future carriere. Il nostro Allenatore Assistente Zeki Murat Göle guiderà la squadra sul campo nelle partite rimanenti della stagione".