Di Marzio: "Casting ds per la Roma, tra i nomi anche Paratici"
Arrivano novità sul futuro dirigenziale della Roma, prossima avversaria in campionato della Fiorentina. Stando infatti a quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito, dopo la fine del rapporto con Claudio Ranieri, i giallorossi vanno verso il cambiamento anche per quanto riguarda il ruolo di direttore sportivo.
Come già detto nei giorni scorsi, con ogni probabilità non sarà più Frederic Massara. Il successore dovrebbe essere un dirigente italiano, con quattro nomi al momento sulla lista dei giallorossi. Tra questi quattro nomi, oltre ai vari Giuntoli (il più facile da raggiungere perché libero contrattualmente), Manna, sotto contratto con il Napoli e D'Amico, sotto contratto con l'Atalanta, c'è anche quello del direttore sportivo viola Fabio Paratici, legatosi da poco alla Fiorentina.
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