Infermeria Viola: Gosens verso il recupero per Roma. Stagione finita per Lamptey

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Due giorni di pausa per la Fiorentina, che tornerà ad allenarsi domani con l’attenzione rivolta soprattutto alle condizioni dei giocatori assenti nell’ultima gara al Franchi per infortunio. Da monitorare in particolare Roberto Piccoli, in riserva da oltre una settimana a causa di un problema all’adduttore sinistro. Diversa la situazione di Fabiano Parisi, che è ancora alle prese con un edema osseo al piede destro che lo affligge dall’inizio di aprile. Arrivano invece segnali incoraggianti da Robin Gosens, che punta a rientrare per la trasferta di lunedì prossimo contro la Roma: il problema alla coscia si è rivelato meno serio del previsto per il classe 1994.

Restano da recuperare anche Niccolò Fortini, out per una sindrome retto-adduttoria, e Moise Kean, per il quale è stato programmato un ciclo di doppie sedute con l’obiettivo di ridurre il dolore alla tibia, fastidio che si trascina da mesi ma che si è intensificato nelle ultime settimane. Capitolo a parte per Tariq Lamptey: il rientro era atteso a marzo, ma l’ex Brighton ha invece chiuso in anticipo la sua stagione in maglia viola, con appena due presenze all’attivo. A riportarlo è il Corriere dello Sport.