FirenzeViola L'altro futuro. Il segnale dei Commisso a Firenze e alla Fiorentina

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C'è una notizia che potrebbe essere perfino più importante della scelta del prossimo allenatore o dei risultati della squadra: la Fiorentina ha deciso di fare sul serio in merito alla ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi portata avanti dal Comune, tendendo una mano nella realizzazione dell'impianto mettendo sul piatto 55 milioni. La strategia del club viola era chiara già da qualche settimana e anche le dichiarazioni della sindaca Funaro, così come quelle del dg Ferrari, avevano fatto intendere un rapporto di collaborazione tra le due istituzioni, mancava però un atto ufficiale che invece la Fiorentina ha deciso di portare avanti e comunicare a seguito dell'incontro anche con il Ministro Abodi: "La Fiorentina ha presentato una manifestazione di interesse, firmata dal Presidente Giuseppe B. Commisso, attraverso la quale la famiglia Commisso ha formalmente espresso il proprio interesse a partecipare al finanziamento della Fase 2, contribuendo con 55 milioni di euro dei 110 milioni necessari al completamento del progetto, come indicato dal Comune".

Cosa succede ora

Siamo ancora ben lontani dalla conclusione dei lavori della nuova Fiesole, e quindi evidentemente di tutto l'impianto, ma l'assist fornito dalla Fiorentina al Comune potrebbe essere decisivo per coprire le spese dei soldi che mancano e portare a termine i lavori entro il cronoprogramma presentato nelle scorse settimane dalla giunta. Chi ha avuto modo di assistere alla partita contro il Sassuolo ha potuto vedere le prime gradinate della nuova Curva che sta nascendo, un segnale importante anche per resistere alle difficoltà di giocare in un impianto sotto cantiere. L'idea resta quella di finire la Fiesole entro la fine della prossima stagione calcistica, quindi maggio 2027, per poi passare agli altri settori dell'impianto. Con il mirino puntato su Euro2032, l'ultimo assist di cui ha bisogno il Comune per arrivare davvero alla conclusione della ristrutturazione.

Il segnale della Fiorentina

Per aggiornare le scadenze ci sarà tempo ma l'atto del club viola è importante e porterà delle ripercussioni positive sulle prossime stagioni, anche solo per avere la prospettiva di finire la ristrutturazione. Un ulteriore segnale della volontà della famiglia Commisso di non mollare la Fiorentina nonostante la situazione e le critiche di una parte della tifoseria, anche se quella della Fiesole è stata a fasi alterne. Tutti segnali che fanno pensare che possa essere l'alba di una nuova era per la Fiorentina, anche se fondamentale sarà finire questa drammatica stagione al più presto per poi ripartire.