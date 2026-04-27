Succede di tutto e Lazio-Udinese finisce 3-3: doppietta di Atta
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Gol bellissimi in Lazio-Udinese che finisce 3-3 dopo una partita piena di emozioni. A sbloccare la sfida era stato Ehizibue nel primo tempo con una frustata al sette da posizione defilata, poi nella seconda frazione la rimonta dei biancocelesti di Sarri, prima con una gran conclusione di Pellegrini, poi con una perla dell'eterno Pedro a 10 minuti dalla fine.
L'Udinese si dispera soprattutto per un errore clamoroso di Zaniolo sul punteggio di 1-1, ma alla fine trova il pari con un tap-in di Atta e addirittura il vantaggio 3-2 a tempo quasi scaduto con la doppietta del centrocampista. Quando tutto sembrava deciso però Maldini segna da due passi e pareggia la sfida facendo esultare i pochi presenti all'Olimpico.
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