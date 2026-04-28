Funaro: "Ieri giornata importante. Ringrazio Giuseppe Commisso e Ferrari, con la Fiorentina rapporti costanti"

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La sindaca di Firenze Sara Funaro, a margine della presentazione della riqualificazione di piazza Unità ha parlato ai media presenti toccando anche il tema legato ai lavori allo stadio Franchi: "Io penso che ieri sia stata una giornata molto importante per più motivi. Intanto ringrazio pubblicamente il Ministro dello Sport Abodi per essere venuto perché ha voluto visitare spazi importanti in città, tra i quali anche il cantiere dello Stadio Artemio Franchi. In questa visita c'era anche il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari con il quale c'è un interlocuzione continua. Fin da quando mi sono insediata ho sempre cercato di lavorare per avere un rapporto e un confronto costante con la Fiorentina. C'è un elemento di base che dobbiamo considerare tutti, iossia che i rapporti con la squadra della città devono essere armonici e avere lo stesso obbiettivo, quello di lavorare insieme e avere uno Stadio riqualificato. La proposta di ieri è un passo in avanti importante e positivo e per questo ringrazio sia il Presidente Giuseppe Commisso che il direttore Ferrari, ovviamente continueranno le interlocuzioni con l'interesse di completare i lavori".

Quando vi rivedrete con la Fiorentina? "Ci vedremo a breve. Non siamo entrati ancora nei dettagli, le interlocuzioni stanno andando avanti. Il resto delle risorse sono i famosi 55 milioni che avevamo recuperato con i fondi Pui".

Per quanto riguarda invece i costi come pensate di risolvere il problema? "È un problema che c'è fin dall'origine, in questo progetto ci sono tutta una serie di parti vincolate. Una è quella della tribuna, che è tutta vincolata compresa la copertura, e poi c'è la torre di maratona. Dai confronti che a suo tempo abbiamo avuto con la sovrintendenza e con il sistema centrale era stato detto che non si poteva intervenire su quella parte se non con il restauro e ad oggi siamo a questo. Lo stadio sarà tutto completamente coperto nelle parti dove stiamo facendo il recupero e la copertura nuova, la parte della tribuna deve essere restaurata ma la sovrintendenza ha detto che doveva restare così":