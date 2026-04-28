Panchina Fiorentina, prende quota l'ipotesi Grosso: più complessa la pista Sarri

Panchina Fiorentina, prende quota l'ipotesi Grosso: più complessa la pista SarriFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 10:39Rassegna stampa
di Redazione FV

Come riporta La Nazione, prende sempre più quota la candidatura di Fabio Grosso come possibile nuovo allenatore. Il tecnico attualmente al Sassuolo appare il favorito a sedersi sulla panchina di Vanoli. Quest’ultimo, però, chiarirà la propria posizione con la società viola solo al termine del campionato. Resta da valutare con attenzione anche il profilo di Maurizio Sarri.

La sua situazione è legata agli impegni con la Lazio, ancora in corsa per la Coppa Italia. La finale del 13 maggio potrebbe influenzare i tempi di eventuali contatti ufficiali. Inoltre, il lungo contratto e la concorrenza su Sarri rendono l’operazione complessa.
 