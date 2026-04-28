Cagliari quasi salvo, Pisacane: "Battere Viola, Juve e Dea sono prestazioni epiche"

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Con la vittoria di ieri contro l'Atalanta per 3-2 alla Unipol Domus Arena, il Cagliari ha compiuto un passo importantissimo verso la salvezza. Sono 36 ora i punti della squadra di Fabio Pisacane, a meno uno dalla Fiorentina e a più otto dalla Cremonese terzultima. Un successo che il tecnico dei sardi ha analizzato così in conferenza stampa dopo la gara: "Quando si fanno delle scelte, soprattutto per me che sono un neofita è normale che tutto se non è finalizzato alla vittoria è oggetto di critica. Mi fa piacere che queste scelte abbiano ripagato in senso positivo. Sicuramente una vittoria importante perché ci mette ad otto lunghezze dalla terzultima, ma mi auguro che la squadra faccia qualcosa per rendere questa ultima parte più piacevole, nonostante tutte le difficoltà".

Aggiunge poi: "La valutazione che è stata data su Mendy dopo la gara di Milano non era buona. Il calcio è bello per questo perché si cambia valutazione sul ragazzo. Io penso che questi ragazzi intanto devono sbagliare per fare le prestazioni che hanno fatto questa sera. Quando sbagliano non dobbiamo cercare di abbassargli l'autostima. Pensavo che questa sarebbe potuta essere la sua partita e le sensazioni hanno ripagato. Quella di stasera è una vittoria epica. Noi sappiamo che per vincere contro squadre come Atalanta, Juve, Roma, Fiorentina ci vogliano prestazioni epiche. Abbiamo fatto una vittoria che vale tanto per la classifica".