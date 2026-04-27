Farioli rafforza il legame col Porto e chiude al Chelsea: "Rimarrò, sono felice"

vedi letture

Dopo la vittoria contro Estrela Amadora, Francesco Farioli ha ribadito la sua fedeltà e la sua voglia di proseguire da allenatore del Porto. Il tecnico italiano, parlando in conferenza stampa dopo la gara, ha affrontato infatti le domande su un possibile interesse del Chelsea riguardo al suo futuro: “Il suo nome è stato associato al Chelsea. Può garantire ai tifosi del Porto che, anche se ricevesse una forte offerta dal Chelsea, rimarrà?”. Farioli ha dato una risposta tanto secca quanto esaustiva: “Sì, assolutamente”.

Nell’intervista flash con SportTv, l'allenatore - finito nei mesi scorsi al centro di tante voci, alcune riguardanti anche la Fiorentina - ha poi aggiunto: “Sono l’allenatore del Porto e sono molto felice di essere qui”. Da ricordare che l'ex Ajax ha appena rinnovato il suo contratto coi lusitani fino al 2028, accordo sottoscritto e reso ufficiale non più tardi dello scorso gennaio.