Vanoli-Fiorentina verso l'addio. Moretto: "Paratici sta già lavorando al sostituto"

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Si va verso la separazione tra Paolo Vanoli e la Fiorentina al termine della stagione. A tornare sulla notizia è Matteo Moretto, esperto di mercato internazionale che parla di un rapporto tra l'attuale tecnico e la società viola destinato a finire dopo la fine del campionato. La società ha gradito l'operato dell'allenatore che sta guidando la squadra alla salvezza ma ha in mente già altri nomi per sostituirlo, con Fabio Paratici che ha già iniziato a sondare il terreno con diversi profili.