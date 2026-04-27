Atalanta, Scamacca: "Dispiace ma ora giocheremo alla morte le ultime 4"

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Intervenuto a DAZN dopo la sconfitta della sua Atalanta contro il Cagliari, Gianluca Scamacca ha parlato così: “Abbiamo sbagliato la prima mezz’ora, ma eravamo riusciti a reagire da grande squadra tornando negli spogliatoi sul 2-2. Con Krstovic mi trovo bene, anche a Udine abbiamo giocato in coppia e le due punte fisiche possono essere molto importanti quando c’è da recuperare un risultato. Dispiace, davvero. Fino alla fine abbiamo provato a portare a casa almeno il pareggio, ma è stata una gara strana e abbiamo pagato a caro prezzo alcuni errori. Uscire dalla coppa Italia in quel modo ci ha fatto male, ma oggi siamo scesi in campo con la voglia di migliorare la nostra classifica.

Giocheremo alla morte le prossime 4 gare (l'Atalanta giocherà anche contro la Fiorentina, ndr), a fine anno tireremo le somme. Io in doppia cifra? Ero stato un anno fermo e anche in questa stagione ho avuto problemi e momenti no. Senza continuità non riesci a star bene fisicamente. Spero di dare un contributo maggiore nel prossimo campionato".