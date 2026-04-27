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Il messaggio di Solomon: "Risultato frustrante, continuiamo insieme"
"Risultato frustrante, continuiamo insieme", il tutto con un cuore viola: Manor Solomon attraverso il proprio profilo social commenta così il pareggio raccolto ieri con il Sassuolo a circa 24 ore di distanza dal fischio finale del match. L'israeliano ha espresso tutto il suo rammarico per la mancata vittoria che avrebbe sancito la salvezza, ma ha anche mandato un messaggio di unità in vista di questo finale di stagione. Questa la storia Instagram del calciatore:
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