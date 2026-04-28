Roma ancora sugli esterni viola. Messaggero: "Dodo il sogno, piace anche Fortini"
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Nonostante una grande stagione di Wesley, la Roma non ha ancora finito di metter mano ai suoi esterni e in vista della campagna acquisti estiva sonderà ancora il mercato dei brasiliano. È quanto riferito stamani da Il Messaggero, secondo cui il sogno dei giallorossi resta Dodo, visti i suoi dialoghi con la Fiorentina fermi da tempo per un rinnovo di contratto che scadrà nel 2027.
L'alternativa porta a Belghali del Verona, da tempo seguito anche da Inter e Juventus. Sulla corsia sinistra, invece, piace da tempo un altro viola come Niccolò Fortini, canterano classe 2006 autore di un campionato piuttosto in ombra dopo essersi messo in mostra la scorsa stagione con la Juve Stabia, e Carlos Augusto dell'Inter.
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