Sancho si allena con il Flixton FC. Il presidente: "Ma non ci sono trattative"

vedi letture

In attesa di novità di mercato, Jadon Sancho si allena con una squadra dilettantistica inglese. Si tratta del Flixton FC, decima serie in Inghilterra, che in un comunicato ha spiegato come mai il calciatore accostato tra le altre anche alla Fiorentina è comparso all'allenamento della squadra, spiegando come non ci siano trattative in corso: "Per chiarire - ha detto il presidente Christopher Garcia - Jadon non era in prova con il club e non è stato coinvolto in alcuna trattativa di trasferimento. Ha semplicemente utilizzato le nostre strutture per una sessione di allenamento privata al fine di mantenersi in forma in vista del prossimo capitolo della sua carriera. Siamo orgogliosi che la qualità del nostro campo e delle nostre strutture abbia reso Flixton un luogo in cui un giocatore del suo calibro si è sentito a suo agio ad allenarsi, ed è il benvenuto ad allenarsi al Flixton FC ogni volta che lo desidera".

Garcia ha proseguito: "Durante la sua visita, Jadon si è dimostrato estremamente professionale, umile e generoso con il suo tempo. Dopo aver concluso la sua sessione, ha incontrato con piacere i giovani tifosi, si è prestato per le foto, ha firmato autografi e ha lasciato un'impressione duratura su tutti coloro che hanno avuto il piacere di incontrarlo. Jadon è un calciatore di livello mondiale che ha raggiunto traguardi che la maggior parte dei giocatori non potrebbe mai nemmeno sognare. Merita rispetto sia per i suoi successi che per il modo in cui si è comportato durante la sua visita, non per le critiche ingiustificate che ne sono seguite".