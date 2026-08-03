Cairo da Viareggio: "Come CT dell'Italia in Lega si propendeva per Conte"

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Il presidente del Torino Urbano Cairo, intervenuto da Viareggio durante l'evento: "L'estate del Principe", ha parlato di vari temi svelando anche un retroscena su cosa avrebbero voluto lui e la Lega Serie A come CT della Nazionale invece di Mancini: "Avrei scelto Antonio Conte, perché è necessario dare un impulso forte all'attività, in modo da partire subito bene. Lo stimo - le parole riportate da TMW - aveva già fatto bene in una Nazionale che non era chissà cosa, specie in attacco. Era motivato, poteva essere l'uomo giusto. Vero, in Lega c'era una propensione per Conte ct, Malagò ha scelto diversamente".