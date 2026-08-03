Como, per l'attacco non c'è solo Kean. Douvikas rimane, Morata partirà
Non c'è solo Moise Kean in cima alla lista dei desideri del Como per rinforzare l'attacco di Fabregas. I lariani proseguono il pressing per la punta della Fiorentina con la volontà di rimpolpare l’attacco in vista della Champions League, ma valutano anche alcune alternative. Prima di affondare il colpo per il centravanti viola, scrive La Gazzetta dello Sport, il club comasco dovrà però sistemare il reparto offensivo, con Alvaro Morata destinato alla partenza dopo una stagione al di sotto delle aspettative.
Confermato invece Douvikas, che però da solo non viene considerato sufficiente per affrontare una stagione così impegnativa. La società di Cesc Fabregas resta quindi alla finestra, consapevole che l’operazione Kean avrebbe un costo elevato e potrebbe richiedere tempo. L’attaccante viola rappresenta il profilo ideale anche per le liste UEFA, ma il Como valuterà nel frattempo altre soluzioni per completare il reparto.
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