Bucchioni: "Con Joao Mario la Juve accelera le cessioni. Kayode proposto all'Inter"

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Sulle colonne di TMW, nel suo consueto editoriale del lunedì, Enzo Bucchioni ha parlato anche della cessione di Joao Mario alla Fiorentina da parte della Juventus: "Carnevali ha dato un’accelerata, ma non senza guardare alle cessioni con le quali si dovranno recuperare risorse e alleggerire il monte ingaggi. Ieri s’è chiusa l’operazione Joao Mario con la Fiorentina. Il portoghese passa in viola con un semplice diritto di riscatto fissato a dodici milioni. Poi toccherà a David (quando arriverà l’attaccante), a Di Gregorio (idem portiere), ma anche a Rugani, Zhegrova, Adzic, Arthur, Miretti e Gatti".

Successivamente, l'opinionista ha parlato anche di Michael Kayode che sarebbe stato proposto all'Inter, mentre i nerazzurri avrebbero declinato: "Passando all’Inter, Chivu è stato molto chiaro: serve un esterno destro. Si sapeva, ovviamente. Da Palestra in giù le scelte non sono state fortunate e Diouf nel ruolo non convince. L’ultimo proposto è l’ex viola Kayode, ma l’allenatore chiede un profilo più alto".