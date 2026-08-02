Como, no agli abbonati assenti e maglie avversarie solo nel settore ospiti

vedi letture

Il Como sta riscrivendo le regole della campagna abbonamenti e delle modalità d'uso dello stadio Sinigaglia. Il club lariano ha infatti annunciato che gli abbonati che dovessero saltare più di tre partite casalinghe senza aver informato preventivamente la società e senza una motivazione ritenuta valida potrebbero perdere sia l'abbonamento sia il diritto di prelazione per l'anno successivo. Una misura volta a contrastare il fenomeno del secondary ticketing e impedire che i posti riservati ai tifosi biancoblù finiscano ai sostenitori delle squadre avversarie.

E a proposito di sostenitori delle squadre avversarie, potranno indossare le maglie delle loro squadre solo nel settore ospiti. L'ingresso negli altri settori del Sinigaglia sarà dunque vietato, al fine di evitare tensioni nei settori riservati ai sostenitori lariani dopo alcuni episodi verificatisi nella scorsa stagione.