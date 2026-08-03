In attesa di novità su Pellegrino, il Parma chiude il colpo in entrata: El Bilal Toure
FirenzeViola.it
In attesa di novità sul fronte di Mateo Pellegrino, il Parma piazza un colpo importante in attacco: come riporta TMW, arriva El Bilal Toure. Salvo colpi di scena oggi la fumata bianca definitiva: Atalanta e Parma hanno già tutti gli accordi per un'operazione in prestito con diritto di riscatto e obbligo condizionato al raggiungimento di determinate condizioni per una cifra compresa fra i 10 e gli 11 milioni di euro. Manca solo l'ultimo via libera da parte del giocatore, che dovrebbe comunque arrivare nel giro di poche ore: dopo il prestito al Besiktas, una nuova occasione per l'attaccante della Dea.
Pubblicità
News
Mastantuono fa le valigie e si prepara per l'Italia. In settimana la decisione di Fabregas su Kean. Piccoli si gioca la permanenza alla Fiorentina. Oggi le visite mediche di Joao Mario. Presto una nuova offerta del Toro per Fortinidi Niccolò Santi
Le più lette
1 Mastantuono fa le valigie e si prepara per l'Italia. In settimana la decisione di Fabregas su Kean. Piccoli si gioca la permanenza alla Fiorentina. Oggi le visite mediche di Joao Mario. Presto una nuova offerta del Toro per Fortini
2 Joao Mario viola, attesa per Mastantuono. Thorstvedt rientra a Sassuolo: può partire l'assalto della Fiorentina
Copertina
Pietro LazzeriniSegnali di Fiorentina targata Grosso. Kean un 'mostro' da confermare insieme a Piccoli. Timido ottimismo per Mastantuono. Paratici a carte coperte ma con le idee chiarissime
Mario TeneraniOre decisive…non più per Longo… Ma per Mastantuono… Si tratta. Cinque acquisti nel mirino. Il sogno Ruggeri, poi Thorstvedt
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com