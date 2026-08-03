In attesa di novità su Pellegrino, il Parma chiude il colpo in entrata: El Bilal Toure

In attesa di novità su Pellegrino, il Parma chiude il colpo in entrata: El Bilal ToureFirenzeViola.it
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Oggi alle 14:00News
di Redazione FV

In attesa di novità sul fronte di Mateo Pellegrino, il Parma piazza un colpo importante in attacco: come riporta TMW, arriva El Bilal Toure. Salvo colpi di scena oggi la fumata bianca definitiva: Atalanta e Parma hanno già tutti gli accordi per un'operazione in prestito con diritto di riscatto e obbligo condizionato al raggiungimento di determinate condizioni per una cifra compresa fra i 10 e gli 11 milioni di euro. Manca solo l'ultimo via libera da parte del giocatore, che dovrebbe comunque arrivare nel giro di poche ore: dopo il prestito al Besiktas, una nuova occasione per l'attaccante della Dea.