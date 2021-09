SAMP, Gabbiadini torna in gruppo dopo un mese di stop

(ANSA) - GENOVA, 27 SET - Inizia finalmente la discesa per l'attaccante della Sampdoria Manolo Gabbiadini che si era infortunato a fine agosto nella prima giornata di campionato col Milan procurandosi un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Domani infatti la squadra di D'Aversa tornerà ad allenarsi in vista della gara di domenica al Ferraris con l'Udinese dove Gabbiadini potrebbe essere almeno convocato. L'attaccante potrebbe disputare al massimo uno spezzone di partita anche perché poi ci sarà la sosta e quindi l'idea è quella di utilizzarlo dall'inizio, per non rischiare, soltanto nella trasferta di Cagliari in programma il 17 ottobre. (ANSA).