Italia, 90' decisivi col Belgio: le combinazioni per qualificarsi e vincere il girone
L'Italia si prepara a giocarsi il proprio futuro in Nations League. Questa sera, alle 20.45, la Nazionale di Roberto Mancini sarà impegnata a Bruxelles contro il Belgio nell'ultima giornata della fase a gironi. Contemporaneamente, a Parigi, andrà in scena Francia-Turchia, altra sfida decisiva per definire la classifica. Gli azzurri arrivano all'appuntamento da primi nel gruppo 1 della Lega A, con 10 punti, gli stessi della Francia ma con il vantaggio degli scontri diretti. Alle loro spalle c'è il Belgio, fermo a 9, mentre la Turchia chiude la graduatoria senza punti. Dopo il successo per 3-1 contro i francesi, all'Italia basterà un pareggio per conquistare l'accesso ai quarti di finale, mentre una vittoria garantirebbe anche il primato nel girone.
Con una vittoria contro il Belgio, gli azzurri salirebbero a 13 punti, assicurandosi matematicamente il primo posto indipendentemente dal risultato della Francia. A parità di punti, infatti, sarebbero premiati dagli scontri diretti favorevoli contro la formazione di Zinedine Zidane. In caso di pareggio, l'Italia raggiungerebbe quota 11, conquistando comunque la qualificazione ai quarti. Per mantenere anche il primo posto, però, dovrebbe sperare in una mancata vittoria della Francia contro la Turchia.
Più complicato lo scenario legato a una sconfitta a Bruxelles. Il Belgio salirebbe a 12 punti, scavalcando gli azzurri, che resterebbero a quota 10. In questo caso, per qualificarsi, l'Italia avrebbe bisogno di una sconfitta della Francia contro la Turchia. Anche un pareggio dei transalpini, infatti, eliminerebbe la squadra di Mancini. Chi chiuderà il girone in testa avrà un vantaggio importante nella fase successiva della competizione. La prima classificata affronterà infatti una delle seconde degli altri raggruppamenti della Lega A, disputando in casa la gara di ritorno dei quarti di finale, previsti per marzo 2027.
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