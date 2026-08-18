S. Sabatini su Fagioli: "Regalato dalla Juventus a quella cifra. Grosso? Ok"
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Il giornalista di Sportmediaset Sandro Sabatini ha parlato oggi a Radio Sportiva, parlando anche della Fiorentina del nuovo allenatore Fabio Grosso: “Raramente le piccole squadre sono diventate grandi grazie all’allenatore, spesso è il contrario. Grosso ha fatto un ottimo lavoro in due anni al Sassuolo, tra Serie B e Serie A. La squadra neroverde è migliorata sotto ogni aspetto e anche per merito suo”.
Poi un commento sul Fagioli: "Lo vedo giocare alla Fiorentina e mi immagino la Juventus, che ha regalato un grande talento ai viola,. Un patrimonio regalato. È stato venduto ad una cifra che è veramente poco rispetto a quanto vale il calciatore”.
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Pochi 30 milioni per Kean? Dipenderà anche da lui. Serve un esterno alto top (dopo il primo no di Leao). Occhio a Laurentié last minute. A Roma assetto senza rischi, ma con una sorpresadi Angelo Giorgetti
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1 Pochi 30 milioni per Kean? Dipenderà anche da lui. Serve un esterno alto top (dopo il primo no di Leao). Occhio a Laurentié last minute. A Roma assetto senza rischi, ma con una sorpresa
2 Questione di cifre, ma pure di tempi per un sostituto: su Kean i viola fanno muro. E il bisogno di vendere riguarda altri
Copertina
LiveJoao Mario si presenta: "Certo di poter dimostrare il mio valore. Grosso ha idee ideali per noi"
Mario TeneraniÈ una Fiorentina di qualità. Per favore, lasciamo in pace Grosso. Possibili cessioni eccellenti. Copertura economica per l’esterno top. Alla caccia di un mediano di quantità
Pietro LazzeriniUna grossa vittoria per un Grosso insoddisfatto. Campo e mercato, il sorriso del tecnico può attendere. Fagioli scontento, Kean distratto: inizia la settimana decisiva per il dentro o fuori
Tommaso LoretoBuona la prima, ma qualsiasi giudizio è prematuro. Grosso conferma l’alternanza Fagioli-Ouali e attende notizie sugli esterni. Dall’incertezza su Fagioli al precampionato di Gud, tutto può ancora succedere.
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