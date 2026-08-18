S. Sabatini su Fagioli: "Regalato dalla Juventus a quella cifra. Grosso? Ok"

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Il giornalista di Sportmediaset Sandro Sabatini ha parlato oggi a Radio Sportiva, parlando anche della Fiorentina del nuovo allenatore Fabio Grosso: “Raramente le piccole squadre sono diventate grandi grazie all’allenatore, spesso è il contrario. Grosso ha fatto un ottimo lavoro in due anni al Sassuolo, tra Serie B e Serie A. La squadra neroverde è migliorata sotto ogni aspetto e anche per merito suo”.

Poi un commento sul Fagioli: "Lo vedo giocare alla Fiorentina e mi immagino la Juventus, che ha regalato un grande talento ai viola,. Un patrimonio regalato. È stato venduto ad una cifra che è veramente poco rispetto a quanto vale il calciatore”.