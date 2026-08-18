Nessuna novità sul fronte Fagioli. Grosso aspetta gli attaccanti
Il Corriere Fiorentino fa il punto sulle principali operazioni di mercato della Fiorentina, che continua a lavorare per completare la rosa a disposizione di Fabio Grosso. Al momento non ci sono novità sul fronte Fagioli, mentre dalla Germania arrivano indiscrezioni sull’interesse viola per Justin Njinmah, attaccante tedesco di origini nigeriane in forza al Werder Brema. Il possibile interesse per Njinmah conferma anche la necessità della Fiorentina di completare il reparto degli esterni, mettendo a disposizione di Grosso giocatori adatti alle diverse soluzioni tattiche.
Una Fiorentina volubile e imprevedibile
L’obiettivo è permettere al tecnico di avere maggiore scelta e di poter alternare i moduli in base alle caratteristiche degli avversari. Oltre al 4-2-3-1 visto venerdì, infatti, Grosso dovrà poter utilizzare anche il 4-3-3, inizialmente individuato come sistema di gioco di riferimento per la nuova Fiorentina. Sarà necessario, quindi, che il mercato fornisca gli ultimi elementi necessari per consentire al tecnico di sfruttare entrambe le soluzioni.
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