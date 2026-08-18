Ufficiale Fiorentina, primo contratto da professionista per il 2008 Cianciulli

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La Fiorentina prosegue anche a lavorare per il settore giovanile oltre che per la prima squadra. E nella giornata di oggi ha annunciato il primo contratto da professionista a Salvatore Cianciulli, classe 2008 già protagonista lo scorso anno con l'Under 18 e con qualche presenza in Primavera. Questo il comunicato del club viola con l'annuncio: "ACF Fiorentina comunica che il calciatore classe 2008 Salvatore Cianciulli ha firmato il suo primo contratto da professionista, della durata di 2 anni. Il centrocampista sarà quindi legato al Club gigliato fino al 30 giugno 2028".