Il centenario non comparirà sulle maglie viola: ecco le ragioni

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Come scrive l'edizione odierna de La Nazione, il centenario della Fiorentina non comparirà sulle maglie della prima squadra nelle competizioni di Serie A. Lunedì sera, contro la Roma, i viola indosseranno infatti la nuova divisa Joma senza il logo celebrativo "1926-2026", già assente nella sfida di Coppa Italia contro il Benevento. La scelta non è legata alle celebrazioni, ma alle regole della Lega Serie A, che permettono solo determinati elementi sulle divise.

L'intransigenza della Lega Serie A

Per aggiungere il logo del centenario sarebbe quindi necessaria una deroga, come accaduto in passato con le iniziali "RBC" dedicate a Rocco Commisso e con il ricordo di Davide Astori. La limitazione riguarda la prima squadra e la Primavera, mentre le altre formazioni viola, comprese la squadra femminile e le giovanili, potranno continuare a utilizzare il simbolo del centenario. Le maglie con il logo "1926-2026", sia viola che bianche, resteranno inoltre acquistabili.