Calciomercato L'agente di Torreira a Istanbul per provare a sbloccare il ritorno in viola

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Arrivano aggiornamenti sul fronte di Lucas Torreira. Il centrocampista, che ha già indossato la maglia viola per una stagione (poi non fu riscattato) vorrebbe tornare alla Fiorentina e per sbloccare la trattativa con il Galatasay il suo agente è volato ad Istanbul. Il giocatore spera e l'agente resta ottimista che l'affare posso andare a buon fine.