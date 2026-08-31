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L'agente di Torreira a Istanbul per provare a sbloccare il ritorno in viola

L'agente di Torreira a Istanbul per provare a sbloccare il ritorno in violaFirenzeViola.it
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Oggi alle 17:35Primo Piano
di Redazione FV
fonte Dall'inviato a Milano, Niccolò Santi

Arrivano aggiornamenti sul fronte di Lucas Torreira. Il centrocampista, che ha già indossato la maglia viola per una stagione (poi non fu riscattato) vorrebbe tornare alla Fiorentina e per sbloccare la trattativa con il Galatasay il suo agente è volato ad Istanbul. Il giocatore spera e l'agente resta ottimista che l'affare posso andare a buon fine.