Bologna, aumenta la concorrenza per Piccoli: in arrivo Enem dalla Stella Rossa

Bologna, aumenta la concorrenza per Piccoli: in arrivo Enem dalla Stella RossaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2024
Ieri alle 22:20News
di Redazione FV

Il Bologna rinforza il suo attacco, dopo l'acquisto di Roberto Piccoli dalla Fiorentina, il club rossoblù si è tuffata prima su Dovbyk e ora su Enem, centravanti della Stella Rossa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il calciatore è stato fortemente voluto dal Ds Sartori, che ha chiuso l'affare su una cifra pari a 6 milioni di euro più una percentuale sulla rivendita. 