FirenzeViola Jorgensen in esclusiva: "Domani sarò al Franchi per vedere vincere la Fiorentina"

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Martin Jorgensen, ex calciatore della Fiorentina, che domani sarà ospite della società gigliata al Franchi per vedere la partita contro il Frosinone e per festeggiare i 100 anni di storia del club viola, ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di FirenzeViola.it. Queste le sue parole: "È un onore essere stato invitato per il centenario della Fiorentina. Vengo più che volentieri, anche perché ho la possibilità di ritrovare vecchi amici e compagni di squadra e tutti i tifosi".

Quale è stato il suo momento migliore alla Fiorentina?

"Non posso sceglierne uno, perché abbiamo vissuto 4-5 stagione da sogno. Tante belle partite e risultati, ma se ne devo proprio trovare uno il mio gol ad Anfield in Champions League è rimasto nel mio cuore".

Quali sono gli ex compagni cui ti sento ancora?

"Mi sento ancora con Dario Dainelli, poi abbiamo una chat di gruppo dove ogni tanto partono dei messaggi".

Domani sarete tutti insieme al Franchi?

"Sì, prima al Viola Park e poi al Franchi per vedere una vittoria della Fiorentina e poi si festeggierà".

Sei fiducioso per questa stagione nonostante la sconfitta di Roma?

"Non ho visto la partita e non seguo molto la Serie A, ma bisogna sempre pensare positivo e io credo che con la spinta della città ci sarà un bel risultato"

Lei faceva il maresciallo quando era alla Fiorentina?

"Beh certo, se uno arrivava in ritardo c'era una multa da pagare".