Milan-Venezia, Goncalo Ramos subito decisivo a San Siro: finisce 2-0
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Dopo le ottime impressioni date contro il Torino di Abate, il Milan torna a San Siro con il neopromosso Venezia con l'obiettivo di continuare la sua striscia di successi e mettere così pressioni alle altre. La prima frazione di gioco vede, come da pronostico, un Milan più propositivo, che va vicino alla rete in un paio di occasioni senza riuscire a sbloccare il risultato. Nella ripresa il Milan la sblocca con Mister 75 milioni, Goncalo Ramos, che sfrutta al meglio l'assist di Saelemaekers per fare 1-0. La squadra di Amorim raddoppia nel finale con l'autorete fortuito di Halhal.
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Zirkzee vuole Firenze ma l'affare è in bilico. Njie a un passo, Mandragora verso l'addio. Thorstvedt aspetta, come Kean. A Grosso il compito più difficile della Serie A. Auguri Fiorentina, grazie per aver cambiato la mia vitadi Pietro Lazzerini
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Luca CalamaiKean come Vlahovic: due irriconoscenti. Paratici doveva risolvere prima il caso Moise. Zirkzee va bene ma ora Grosso dovrà ripartire con un nuovo progetto tattico. Il Centenario impreziosito dai tifosi
Niccolò SantiKean ha capito la strategia del club e vuole andarsene. Contatto tra Paratici e Zirkzee. Beto l’alternativa. Per la fascia occhio a Philogene. Il Nottingham Forest gioca al ribasso per Dodo. Su Fabbian piomba il Parma
Lorenzo Di BenedettoParola d'ordine: equilibrio. Niente drammi dopo soli 90 minuti, ma ci sono troppe cose che non tornano. Paratici e le parole su Kean che hanno il sapore di autogol: tre errori clamorosi. Tutto in 48 ore. Grosso ha sbagliato, ma c'è tempo
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