Milan-Venezia, Goncalo Ramos subito decisivo a San Siro: finisce 2-0

Milan-Venezia, Goncalo Ramos subito decisivo a San Siro: finisce 2-0FirenzeViola.it
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Ieri alle 22:40News
di Redazione FV

Dopo le ottime impressioni date contro il Torino di Abate, il Milan torna a San Siro con il neopromosso Venezia con l'obiettivo di continuare la sua striscia di successi e mettere così pressioni alle altre. La prima frazione di gioco vede, come da pronostico, un Milan più propositivo, che va vicino alla rete in un paio di occasioni senza riuscire a sbloccare il risultato. Nella ripresa il Milan la sblocca con Mister 75 milioni, Goncalo Ramos, che sfrutta al meglio l'assist di Saelemaekers per fare 1-0. La squadra di Amorim raddoppia nel finale con l'autorete fortuito di Halhal.