Roma e Bologna non sbagliano. Doppiette per Ferguson e Bernardeschi

Le italiane in Europa League vanno alla grande con due vittorie che fanno festeggiare Roma e Bologna oltre al ranking europeo. I giallorossi passano sul velluto a Glasgow vincendo 3-0 in casa del Celtic grazie alla rete di Ferguson e all'autogol di Scales. Nella partita anche un rigore sbagliato dagli scozzesi a fine primo tempo e un gol annullato per parte.

Sul campo del Celta Vigo invece fa festa il Bologna di Italiano e di Bernardeschi: l'ex Fiorentina realizza una doppietta per ribaltare gli spagnoli che avevano chiuso in vantaggio il primo tempo grazie a Zaragoza. Le due squadre italiane balzano così in avanti in piena zona playoff e ipotecano il passaggio al prossimo turno, anche se restano due partite da giocare.