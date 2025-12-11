Classifica e risultati della Conference League: Fiorentina 11esima
Si è conclusa la quinta giornata di Conference League, la penultima in vista del gran finale settimana prossima con Europa e Champions League che si stopperanno per concedere il turno europeo "in esclusiva" alla terza competizione. Dopo i risultati di serata cambia parecchio in classifica, in particolare in testa con lo Strasburgo che scavalca il Samsunspor (che ha perso con l'AEK Atene) e si mette al primo posto. La Fiorentina invece con 9 punti si trova all'undicesimo posto ma ancora non c'è la matematica certezza almeno dei playoff. Questi risultati e classifica completa:
Ore 18.45:
Breidablik - Shamrock Rovers 3-1: 32' Burke (S), 35' Margeirsson (B), 74' Omarsson (B), 92' Jonsson
Drita - Alkmaar 0-3: 17' Mijnans, 58' Jensen, 90' Sadiq
Fiorentina - Din. Kiev 2-1: 18' Kean, 55' Mykhaylenko (D), 74' Gudmundsson
Hacken - AEK Larnaca 1-1: 65' aut. Helander (A), 94' Hammar (H)
Jagiellonia - Rayo Vallecano 1-2: 6' Camello (R), 44' Imaz (J), 61' Pacha (R)
Noah - Legia 2-1: 3' Rajovic (L), 57' Aias (N), 84' Mulahusejnovic (N)
Samsunspor - AEK 1-2: 4' aut. Moukoudi (S), 52' Marin (A), 64' Koita (A)
Shkendija - Slovan Bratislava 2-0: 33' Latifi, 45'+1 Spahiu
Univ. Craiova - Sparta Praga 1-2: 50' Rrahmani (S), 79' Nsimba (U), 89' Rynes (S)
Ore 21:
Aberdeen - Strasburgo 0-1: 35' Godo
Hamrun - Shakhtar 0-2: 61' Meirelles (S), 64' Silva (S)
KuPS - Losanna 0-0
Lech - Magonza 1-1: 28' Kawasaki (M), 41' Ishak (L)
Lincoln - Sigma Olomouc 2-1: 8' Vasulin (S), 19' Lopes (L), 74' Pozo (L)
Rakow - Zrinjski 1-0: 45'+4 Brunes
Rijeka - Celje 3-0: 56' Adjei (R), 71' Petrovic (R), 78' Fruk (R)
Shelbourne - Crystal Palace 0-3: 11' Uche, 25' Nketiah, 37' Pino
Rapid - Omonia 0-1: 19' Neofytou
Classifica
1 – Strasburgo 13
2 - Shaktar 12
3 – Rakow 11
4 - AEK 10
5 – Samsunspor 10
6 – Sparta Praga 10
7 - Rayo Vallecano 10
8 - Mainz 05 10
9 - Crystal Palace 9
10 - AEK Larnaca 9
11 - Fiorentina 9
12 - Celje 9
13 - AZ 9
14 - Rijeka 9
15 - Omonia 8
16 - Losanna 8
17 - Noah 8
18 - Jagiellonia 8
19 - Drita 8
20 - Lech Poznan 7
21 - Shkendija 7
22 - Sigma Olomouc 7
25 - Craiova 7
24 - Lincoln 7
25 - KuPS 6
26 - Zrinjski 6
27 - Breidablik 5
28 - Dinamo Kiev 3
29 - Hacken 3
30 - Legia 3
31 - Slovan 3
32 - Hamrun
33 - Aberdeen 2
34 - Shelbourne 1
35 - Shamrock 1
36 - Rapid Vienna 0
