Il dato di Kean: da quando è a Firenze solo Lautaro ha segnato più di lui
Dato notevole che riguarda Moise Kean condiviso dal portale statistico Opta: l'attaccante della Fiorentina con la rete realizzata contro la Dinamo Kiev ha raggiunto un record: da quando è alla Fiorentina (2024/25), solo Lautaro Martínez (35) ha segnato più gol di lui (28, come Mateo Retegui) tra i giocatori della Serie A in tutte le competizioni. "Motore", commenta Opta.
Lorenzo Di BenedettoLe sensazioni sono tutte negative: spogliatoio a pezzi, dirigenza in balia delle onde e proprietà totalmente assente. Firenze ha bisogno di risposte, ma chi può darle davvero? Dall'America devono arrivare certezze, in un senso o nell'altro
