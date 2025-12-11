Il dato di Kean: da quando è a Firenze solo Lautaro ha segnato più di lui

Dato notevole che riguarda Moise Kean condiviso dal portale statistico Opta: l'attaccante della Fiorentina con la rete realizzata contro la Dinamo Kiev ha raggiunto un record: da quando è alla Fiorentina (2024/25), solo Lautaro Martínez (35) ha segnato più gol di lui (28, come Mateo Retegui) tra i giocatori della Serie A in tutte le competizioni. "Motore", commenta Opta.