In campo Bologna e Roma in Europa League: le formazioni
Alle 21 in Europa League è il turno di Roma e Bologna, impegnate rispettivamente contro Celtic e Celta Vigo. Queste le formazioni ufficiali delle due sfide:
CELTIC (3-4-3): Schmeichel; Trusty, Scales, Tierney; Yang, McGregor, Engels, Tounekti; Hatate, Maeda, Nygren Allenatore: Wilfried Nancy
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Pisilli, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Ferguson Allenatore: Gian Piero Gasperini
Celta Vigo (3-4-3): Radu; Javi Rodriguez, Starfelt, Ristic; Carreira, Fran Beltran, Ilaix Moriba, Mingueza; Bryan Zaragoza, Borja Iglesias, Swedberg. Allenatore: Claudio Giraldez.
Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lykogiannis, Miranda; Moro, Pobega; Bernardeschi, Fabbian, Rowe; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.
