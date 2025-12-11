Gudmundsson: "Ci godiamo la vittoria ma ora testa subito al Verona"

Gudmundsson: "Ci godiamo la vittoria ma ora testa subito al Verona"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 21:58News
di Redazione FV

"Sono contento, aspettavamo questa vittoria da tanto". Albert Gudmundsson ha parlato ai canali ufficiali dopo la vittoria della Fiorentina sulla Dinamo Kiev: "Non possiamo festeggiare troppo però perché c'è subito un altro impegno importante. Io quando gioco cerco sempre di fare la differenza, non importa se siamo in vantaggio o sotto. Per fortuna oggi sono riuscito ad incidere e sono contento. Non abbiamo tanto tempo per recuperare ma dobbiamo farlo. Ci gustiamo la vittoria ma dobbiamo preparare al meglio la partita contro l'Hellas domenica".