Gudmundsson: "Ci godiamo la vittoria ma ora testa subito al Verona"
"Sono contento, aspettavamo questa vittoria da tanto". Albert Gudmundsson ha parlato ai canali ufficiali dopo la vittoria della Fiorentina sulla Dinamo Kiev: "Non possiamo festeggiare troppo però perché c'è subito un altro impegno importante. Io quando gioco cerco sempre di fare la differenza, non importa se siamo in vantaggio o sotto. Per fortuna oggi sono riuscito ad incidere e sono contento. Non abbiamo tanto tempo per recuperare ma dobbiamo farlo. Ci gustiamo la vittoria ma dobbiamo preparare al meglio la partita contro l'Hellas domenica".
