Dodo e il motivo del cambio con la Dinamo Kiev: il retroscena
Ha destato un po' di preoccupazione la situazione fisica di Dodo, uscito dal campo nei minuti finali della partita della Fiorentina contro la Dinamo Kiev dopo che già qualche minuto prima si era accasciato dolorante a terra. Come riporta Sky Sport però, in attesa che lo staff medico valuti le condizioni dell'esterno brasiliano, lo stesso giocatore all'uscita dal campo ha rassicurato Vanoli e i suoi collaboratori: si è solo preoccupato visti i precedenti infortuni ma ha sentito che non si sarebbe trattato di nulla di grave. Il giocatore peraltro a fine match è andato con i compagni sotto la curva serenamente.
