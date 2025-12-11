Vanoli: "Ora in ritiro perché domenica è una finale. Cambio modulo? Vi spiego"

Nell'immediato post-partita della sfida di Conference League vinta contro la Dinamo Kiev, l'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato così: "Volevamo questa vittoria a tutti i costi perché fanno bene al morale. Abbiamo tantissime cose da migliorare perché abbiamo tanti fantasmi dentro di noi. Ho detto ai ragazzi di guardare cosa hanno fatto in campo, l'atteggiamento con cui hanno giocato. Ora arriva una finale in campionato, andiamo in ritiro e recuperiamo perché sappiamo quanto è importante"-

Ha visto quello che chiedeva alla squadra?

"Sì, me l'hanno dimostrato. Deve essere l'inizio è chiaro ma tenevamo anche alla Conference perché abbiamo le possibilità per portare avanti questa competizione. Non abbiamo fatto ancora nulla e il campionato è la cosa più importante di tutto, concentriamoci su quello".

C'è stato un cambio modulo nel finale.

"Penso che questa squadra può cambiare e me l'hanno dimostrato. Ce l'avevo da tanto in testa, poi non è detto che si ripartirà così. Kouame è un esterno che ci può dar mano ma torna da un infortunio, Fortini ancora è giovane e poi non ci sono tanti cambi. Però ce l'avevo in mente da tanto. Anche se conta soprattutto l'atteggiamento".

Come si capitalizza questa vittoria?

"Dobbiamo sgomberare la testa e sapere che stasera abbiamo sprecato tantissime energie mentali e fisiche. Adesso dobbiamo essere sereni, ho detto ai ragazzi che dobbiamo andare al Viola Park e stare tutti insieme staccando la testa. Poi recuperando le energie nervose".