Antognoni tedoforo a Firenze: ha portato la torcia olimpica in SS. Annunziata

© foto di www.imagephotoagency.it
di Redazione FV

La torcia olimpica è passata oggi da Firenze e tra le varie personalità che hanno trasportato il simbolo della competizione che si svolgerà a Milano-Cortina nel 2026 per l'edizione invernale, non poteva che esserci Giancarlo Antognoni. L'Unico 10 della Fiorentina passando da Piazza Santissima Annunziata è stato accolto da centinaia di persone nel rito della fiamma olimpica.

Una grande emozione per la bandiera della Fiorentina.