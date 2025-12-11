Antognoni tedoforo a Firenze: ha portato la torcia olimpica in SS. Annunziata
FirenzeViola.it
La torcia olimpica è passata oggi da Firenze e tra le varie personalità che hanno trasportato il simbolo della competizione che si svolgerà a Milano-Cortina nel 2026 per l'edizione invernale, non poteva che esserci Giancarlo Antognoni. L'Unico 10 della Fiorentina passando da Piazza Santissima Annunziata è stato accolto da centinaia di persone nel rito della fiamma olimpica.
Una grande emozione per la bandiera della Fiorentina.
