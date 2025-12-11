FirenzeViola Fiorentina-Dinamo Kiev 2-1, le pagelle: Gud spacca la partita, Parisi entra bene, ok Kean, Richardson incoraggiante

DE GEA - Il primo intervento arriva dopo 55 minuti sul diagonale di Voloshyn, poi viene battuto dal missile di Mykhailenko ma pare avere poche responsabilità, 6

PONGRACIC - Comincia contratto poi si scioglie, ma nel secondo tempo sembra avere meno certezze, 6

COMUZZO - Primo tempo di ordinaria amministrazione, deve darsi da fare un po’ di più nel secondo tempo, 6

VITI - Cerca di giocare semplice pur mostrando qualche incertezza poco prima di uscire, 5,5

Dal 20’st PARISI - Ha il merito di avviare la ripartenza che porta al gol di Gudmundsson e poi di mettere in porta Kean, 6,5

DODÒ - Dopo un primo invito per Kean dentro l’area di rigore è molto buono il traversone sul quale Kean di testa porta in vantaggio la Fiorentina. Continuo anche nella ripresa, 6,5

RICHARDSON - Avvio timoroso con un disimpegno poco preciso davanti all’area di rigore, poi recupera sicurezza nel primo tempo e prova anche la conclusione a poco dall’intervallo. Si muove bene anche nel secondo tempo. Prova incoraggiante, 6,5

NICOLUSSI CAVIGLIA - Abbastanza in sordina fino alla mezz’ora quando spreca una buona ripartenza, poi in avvio di ripresa ripete gli errori nei passaggi, 5

Dal 20’st KOUAMÈ - Il suo rientro in campo consente l’atteso cambio di modulo seppure ci metta qualche sbavatura, 6

NDOUR - Il primo pallone non lo gestisce bene con un tocco che meriterebbe più precisione, un po’ meglio intorno al ventesimo seppure Kean sia in fuorigioco. Non va meglio nella ripresa quando una deviazione nella sua area mette i brividi ai pochi tifosi del Franchi, 5,5

Dal 34’st MANDRAGORA - S.v.

FORTINI - Si propone con continuità infilando un bel traversone per Dzeko che di testa si rende pericoloso. Chiude il primo tempo con qualche errore di troppo ma mantiene un buon rendimento nella ripresa, 6

DZEKO - Fascia di capitano al braccio si rende pericoloso di testa mandando alto di poco sopra la traversa in avvio, poi sugli sviluppi di un corner si vede respingere un tiro da Kean davanti alla porta avversaria. All’altezza, 6

Dal 20’st GUDMUNDSSON - Entra bene in partita e non solo per il gol del 2-1, praticamente la spacca, 7

KEAN - Protagonista sfortunato sul tiro di Dzeko che gli finisce sulla pancia, sul successivo tentativo c’è la risposta del portiere. Trova il gol sul bell’assist di Dodò poi ci riprova prima dell’intervallo. Nella ripresa di testa propizia la respinta del portiere che Gud tramuta in gol. Manca il bis nel finale ma la prova è positiva, 6,5

VANOLI - Novità Richardson in mezzo al campo con Nicolussi Caviglia in regia, davanti con Dzeko c’è Kean. Dopo qualche errore in appoggio i suoi si sbloccano con Kean, e restano pericolosi fino all’intervallo. L’avvio di ripresa ripropone i soliti timori che favoriscono il pari ucraino. Con gli inserimenti di Kouamè, Parisi e Gudmundsson passa al 4-4-2 e trova un nuovo vantaggio grazie all’islandese. Entrano anche Kouadio e Mandragora ma , sarà una coincidenza, a cambiare la Fiorentina è il triplo ingresso e il passaggio a un altro assetto, 6,5