Fiorentina in ritiro ma solo fino a domani: i dettagli

Come confessato da Paolo Vanoli nel post-partita di Conference, la Fiorentina dopo la vittoria contro la Dinamo Kiev resta insieme e va al Viola Park per passare insieme la serata e concentrarsi sul prossimo impegno di campionato, definito "una finale" dall'allenatore gigliato. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, il ritiro però non andrà avanti fino a domenica: domani dopo l'allenamento di scarico i giocatori torneranno nelle loro case.