Fortini: "Sentiamo che qualcosa è cambiato. Siamo una grande squadra"

vedi letture

Niccolò Fortini ha commentato ai canali ufficiali della Fiorentina la vittoria contro la Dinamo Kiev: "Questa vittoria ci voleva veramente tanto, per tornare a sorridere noi ma soprattutto la città e i tifosi. Siamo contentissimi e sentiamo che qualcosa è cambiato, spero veramente di continuare così. Poi domenica c'è una finale. Ci serviva trovare il gol del vantaggio anche per gestire la partita. Siamo veramente contentissimi. In questi giorni abbiamo parlato tanto tra di noi e sono stati bellissimi discorsi. Siamo una grande squadra e una bella famiglia, dobbiamo continuare su questa strada e ci toglieremo grandi soddisfazioni".

Domenica arriva il Verona.

"Una finale perché bisogna assolutamente vincere, anche per la città e per i tifosi. Noi ce la metteremo tutta come sempre".