Kean: "Solo crampi. Rigore col Sassuolo? Come ai giardinetti, ci siamo chiariti con Rolly"

Moise Kean ha parlato dal prato del Franchi dopo la vittoria contro la Dinamo Kiev, iniziando dalle sue condizioni: "Sto bene, solo un po' di crampi alla fine. Prendiamoci questa buona vittoria che è imporante per andare avani. Era imporane reagire e oggi l'abbiamo fao. Prendiamo le cose posiive e andiamo avanti. Per me era importante tornare al gol, poi c'erano occasioni che potevo sfruttare di più".

Cosa vuol dire indossare la fascia da capitano?

"Tantissima responsabilità. I miei compagni mi hanno portato in alto e io cerco di fare lo stesso con loro".

Cosa è successo con Mandragora col Sassuolo?

"Un po' come ai giardinetti, volevamo entrambi tirare il rigore. Vogliamo tutti fare qualcosa in questa situazione. Con Rolly ci siamo già chiariti ma ci sono cose più importanti: portare in alto una città che ci sostiene sempre. Io mi sento leader, i miei compagni hanno fiducia in me ed è la cosa più importante. Ora bisogna ricambiare".