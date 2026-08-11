Per Moretto il Como non molla Kean: "Presto nuovi contatti tra le parti"

Per Moretto il Como non molla Kean: "Presto nuovi contatti tra le parti"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Ieri alle 20:20Primo Piano
di Redazione FV

La Fiorentina sembra mettere Moise Kean al centro del suo progetto, tanto da consegnargli la maglia numero 9, quella classica del centravanti. In mattinata il ds del Como, squadra che sembrava voler prendere l'attaccante viola per la Champions, ha smentito trattative dicendo che il loro investimento è Morata e che c'era stato solo un apprezzamento.

Ma in serata l'esperto di mercato Matteo Moretto ha postato su X un possiible nuovo assalto al centravanti: "Il Como non molla la pista Moise Kean.  L’attaccante della Fiorentina piace tantissimo a Cesc Fàbregas. Presto nuovi contatti" scrive, confermando la ricostruzione di Firenzeviola.it.