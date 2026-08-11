Pogba si ferma ancora: esce in lacrime durante l'allenamento del Monaco

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Il centrocampista francese, ex Juventus, Paul Pogba sembra non avere pace, martoriato dai problemi fisici. Durante l’allenamento di oggi con il Monaco l'ennesimo stop: ha sentito tirare la coscia sinistra uscendo dal campo in lacrime, sotto gli occhi dei compagni. "La sessione di allenamento del Moncaco era in pieno svolgimento - si legge su Nice Matin - quando Paul Pogba ha emesso un grido prima di accasciarsi a terra. Stava partecipando a una partitella a ranghi ridotti. Il campione del mondo 2018, prontamente soccorso dallo staff medico, ha zoppicato fino alla panchina adiacente. Gli è stata applicata una fasciatura alla coscia sinistra e poi ha lasciato il campo sorretto da due membri dello staff".

"Il giocatore ha subito ricevuto il sostegno dei compagni e dell'allenatore - si legge ancora- Seduto in panchina, con la testa nella maglia, ha ricevuto una pacca amichevole sulla spalla dal tecnico brasiliano (Luis Felipe), comprensibilmente dispiaciuto per l'infortunio di un giocatore che apprezza. A inizio luglio, il direttore generale Thiago Scuro aveva dichiarato che il precampionato avrebbe permesso di "valutare il livello di Paul" e prendere una decisione sul suo futuro nel club. Nella scorsa stagione, il centrocampista trentatreenne, tormentato da infortuni ricorrenti, ha disputato solo sei partite ufficiali, tutte in Ligue 1". In questa pre-season però Pogba per un problema al ginocchio che lo ha limitato nella scorsa stagione ha giocato solo un tempo contro il Saint-Priest il 18 luglio poi era tornato ad allenarsi solo venerdì scorso. Oggi il nuovo stop in allenamento.

E il sito on line della rosea sottolinea un dato drammatico per il giocatore: "Pogba è rimasto ai box per più di 1.100 giorni dal 2019 in poi, quando già vestiva la maglia del Manchester United. Le partite saltate in sette anni sono circa 165, quasi l’equivalente di 40 gare all’anno nell’arco di quattro anni".