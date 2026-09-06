Roma-Atalanta: lite tra D'Amico e Luca Percassi, il comunicato dei giallorossi
È arrivata la presa di posizione della Roma dopo l’episodio avvenuto al termine della gara contro l’Atalanta. Il club giallorosso ha deciso di sostenere pubblicamente il proprio direttore sportivo Tony D’Amico, condannando il comportamento dell’amministratore delegato bergamasco Luca Percassi.
In una nota ufficiale, la società ha dichiarato: “AS Roma esprime pieno sostegno al Direttore Sportivo Tony D’Amico in relazione a quanto accaduto al termine della gara contro l’Atalanta”.
La Roma ha poi puntato il dito contro Percassi: “Il Club ritiene inaccettabile il comportamento tenuto dall’Amministratore Delegato dell’Atalanta, Luca Percassi, nei confronti di un proprio dirigente e sottolinea la correttezza dimostrata da D’Amico, che ha evitato qualsiasi reazione. AS Roma sottoporrà l’accaduto agli organi competenti della giustizia sportiva per le opportune valutazioni".
Secondo la ricostruzione del Corriere dello Sport, al termine della partita Percassi avrebbe rivolto alcuni insulti a D’Amico, che non avrebbe reagito. Successivamente, il dirigente atalantino avrebbe seguito l’ex ds nerazzurro fino all’area parcheggi della tribuna Monte Mario, rendendo necessario l’intervento della sicurezza per evitare che la situazione degenerasse.
L’episodio potrebbe essere legato anche a tensioni precedenti, nate prima dalla decisione di Gasperini di lasciare Bergamo per trasferirsi alla Roma e poi dal passaggio dello stesso D’Amico a Trigoria, arrivato dopo una lunga trattativa con l’Atalanta.
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